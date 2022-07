Starnberg bringt Quartiersentwicklung moosaik auf den Weg

Mit einem einstimmigen Votum hat der Starnberger Stadtrat das städtebauliche Konzept für moosaik – das verbindende Quartier gebilligt. Im Rahmen des Beschlusses wurde die Verwaltung darüber hinaus beauftragt, die Planungen für den Steg über die Münchner Straße fortzuführen. Um ein weitgehend autofreies Quartier zu ermöglichen, hat der Stadtrat auch für das Mobilitätskonzept grünes Licht gegeben.

.