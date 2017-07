Starkes erstes Halbjahr auf dem Hamburger Büromarkt

Mit einem Flächenumsatz von 300.000 m² (Vorjahreszeitraum 2016: 240.000 m²) präsentiert sich der Büroflächenmarkt zum Halbjahr 2017 extrem stark. Neben diesem erfreulichen Ergebnis fallen jedoch auch zwei Entwicklungen auf: Der Leerstand nimmt seit dem Jahr 2010 weiter ab und die Durchschnittsmiete ist um ca. 1 Euro/m² zurückgegangen.

.

„An der Entwicklung der Durchschnittsmiete lässt sich ablesen, dass in günstigen Lagen wie der City Nord und City-Süd ein hohes Transaktionsvolumen registriert wurde“, erläutert Oliver Horstmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Hamburg. Nach der City Süd (28,8 %) und der City (24,1 %) wurden in der City-Nord 10,1 % des Vermietungsvolumens in der Hansestadt registriert. Die Steigerung zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum beträgt 7,6 Prozentpunkte und wird nur von der City Süd (11,4 Prozentpunkte) übertroffen.



Zurückzuführen lässt sich die dortige Entwicklung auf die markttreibenden Abschlüsse durch Olympus über 34.500 m² am Heidenkampsweg [Olympus baut Europazentrale mit der Zech Group] und durch zwei Abschlüsse durch die Schulbehörde mit insgesamt ca. 14.810 m² an der Amsinckstraße. „Bei der Betrachtung des Gesamtmarktergebnisses darf man nicht vergessen, dass die Abschlüsse durch die öffentliche Hand interimistisch sind, aber die Branche in der Summe für 18,2 Prozent des Vermietungsvolumens steht“, ergänzt Horstmann. Lediglich „Industrie Verwaltung“ (20,5 %) und die „unternehmensnahen Dienstleistungen“ (18,3 %) waren am Markt aktiver. 91 % aller Mietvertragsabschlüsse fanden in den Größenklassen bis zu 2.000 m² statt, 2 % entfielen auf Flächengrößen über 5.000 m².



Sinkender Leerstand, konstante Durchschnittsmiete

Um 0,3 Prozentpunkte ist der Büroflächen-Leerstand in der Hansestadt erneut zurückgegangen. Aktuell liegt der Wert bei einem Büroflächenbestand von rd. 13,9 Mio. m² bei 4,7 % (650.000 m²). „Trotz der nach wie vor dynamischen Nachfrage wird viel zu wenig spekulativ gebaut, so dass die Flächensuche für expandierende Unternehmen zunehmend schwieriger und langfristiger wird“, bilanziert der Marktexperte. Die Spitzenmiete bleibt konstant bei 25,50 Euro/m².