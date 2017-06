Starker Widerstand gegen Rewe-Logistikzentrum in Wölfersheim

Auf einen so nicht erwarteten Widerstand stößt das Vorhaben des Supermarkt-Multis Rewe, in Wölfersheim-Berstadt im hessischen Wetterau-Kreis ein Logistikzentrum mit einer Kapazität von rund 100.000 m² zu errichten. Der Wölfersheimer Gemeinderat hatte dem Ansinnen mehrheitlich applaudiert und unter dem Rubrum „Logistikpark A 45 Wölfersheim“ den Beschluss zur Beantragung der (notwendigen) Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans gefasst. Nun allerdings sind Bürgerinitiativen und Naturschützer, Landwirte und selbst die Kirchen angetreten, „dem dramatischen Flächenverbrauch“ Einhalt zu gebieten.

.

Der Gemeindevorstand hatte vor allem mit Blick auf die zusätzlichen, erquicklichen Gewerbesteuern sein Placet erteilt und zeitgleich ein „Umlegungsverfahren“ beschlossen. Was bedeutet, dass den Landwirten der betroffenen Flächen das Eigentum an ihren Grundstücken im Tausch gegen andere Flächen entzogen wird. Kombiniert mit dem vom Regierungspräsidium in Darmstadt gutzuheißenden Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan (Flächennutzungsplan) Südhessen (Umwidmung von landwirtschaftlicher Nutz-in Sonderbau-Fläche für gewerbliche Zwecke) kommen die 30 Hektar für den Logistikpark zusammen.



Genau gegen diese großflächige Versiegelung und Zerstörung wertvollen Ackerlands laufen jetzt die Initiativen vor Ort Sturm. Aktuell haben sich die einzelnen Gruppen zu einer geschlossenen Organisationsfront formiert. Sie fordern nicht nur eine klare Ablehnung des Rewe-Projekts, sondern von den übergeordneten Genehmigungsbehörden (Regionalversammlung Südhessen und Regionalverband Rhein-Main) einen generellen Kehrtmarsch in der Ansiedelungspolitik, wenn Vorhaben mit riesigem Flächenverbrauch einhergehen. Rewe seinerseits hatte angekündigt, dem Projekt einen Naturschutz-Beirat zur Seite zu stellen und das Gebäude selbst nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards errichten zu wollen.