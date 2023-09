Starker Mietanstieg in München

In den vergangenen Monaten gab es starke Steigerungen auf dem Münchner Mietwohnungsmarkt. Bestandsmieten sind zum Teil deutlich stärker gestiegen als die Mieten im Neubau. Dies geht aus einer aktuellen Auswertung von Aigner Immobilien hervor, die 210.000 Datensätze zur Entwicklung der durchschnittlichen Mietpreise zwischen 2019 und dem ersten Halbjahr 2023 analysiert haben.

.

Zwischen 2020, dem Jahr, in dem Corona begann, und 2022 sind die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter im Neubau um rund 8,3 % auf 22,20 Euro/m² angestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Mittelwert bereits 23,80 Euro. Das ist eine Erhöhung von 7 % innerhalb von sechs Monaten.



Bei Bestandswohnungen betrug die Erhöhung der Durchschnittsmiete zwischen 2020 und 2022 sogar 10 %. Sie lag im Mittel bei 19,60 Euro/m². Im ersten Halbjahr 2023 wurde in diesem Segment zum ersten Mal die 20-Euro-Marke im Durchschnitt überschritten. Mit 20,70 Euro/m² liegt der durchschnittliche Mietpreis rund 6 % über dem Mittelwert des Jahres 2022. Betrachtet man sich die Gesamtentwicklung zwischen 2019 und dem ersten Halbjahr 2023, kletterten die Neubaumieten im Mittel um insgesamt 15 % und im Bestand um insgesamt sogar rund 22 %.



„Man muss sich in Zukunft leider auf weitere Mietpreissteigerungen einstellen“, sagt Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH. „Die Gründe hierfür sind vielfältig: Weniger Menschen können sich eine Immobilie leisten, drängen auf den Mietmarkt und verschärfen die Nachfrage. Der Bau neuer Wohnungen ist praktisch zum Erliegen gekommen, sodass sich alles auf Bestandsimmobilien konzentriert. Die drohenden EU-Sanierungsmaßnahmen werden Eigentümer belasten und über eine erhöhte Kaltmiete beim Mieter landen. Und natürlich rächt sich jetzt die Regelverschärfung der Sozialgerechten Bodennutzen (SoBoN) durch die Stadt München – denn jetzt kann die private Bauwirtschaft, die den Mammutanteil an Wohnraum schafft, nicht mehr rentabel bauen.“