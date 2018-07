Starker Investorenfokus auf Value-Add Investments

Der „Shift auf eine neue Ebene“ hat die Immobilieninvestoren erfasst. Bei Betrachtung der derzeitigen Marktlage ist in den letzten zwölf Monaten ein deutliches Interesse institutioneller Investoren an sog. „Value Add“-Investments zu erkennen – sowohl aus dem Segment der bisher als „Core“-Investoren auftretenden Gesellschaften als auch aus dem Bereich der sog. „Opportunisten“.

Bei der jährlichen Analyse von 28 europäischen Immobilienmärkten in den Teilsegmenten „office“ & „retail“ gab es erstmals eine Änderung in der Rangfolge beim Marktpotenzial:

• Im Vergleich zum Vorjahr gibt Deutschland (17,34 %) den Spitzenplatz an Frankreich (20,21 %) ab. Der deutsche Markt nimmt nun nach Großbritannien (20,01 %) den dritten Rang ein. Der deutsche Rückgang erklärt sich aus dem mittlerweile etablierten „Manage-to-core“ Ansatz – die ersten „Value Add“-Immobilien“ werden als gewandelte „Core“ Objekte dem Markt wieder zugeführt.

• Im europäischen Vergleich ist durchschnittlich jede fünfte transaktionierte Immobilie eine „Value Add“-Immobilie. Die „Value Add“-Quote liegt bei 18,9 %. Der Anteil im gesamten „Non-Core“- Segment dürfte gleichwohl höher sein, da oft keine stringente Trennung zwischen „Core“ und „Core Plus“ vollzogen wird.

• Die höchsten relativen „Value Add“-Potenziale existieren in Lettland (58 %) und Estland (49,9 %). In Dänemark (5,9 %), Norwegen (7,4 %) und der Niederlande (11,3 %) hingegen finden sich deutlich geringere „Value Add“-Potenziale.

• In Deutschland ist jede zehnte Immobilie dem „Value Add“-Segment zuzuordnen.



„Es ist in den letzten Jahren eine deutliche Mutation der Anlegerschaft zu erkennen“, analysiert Dr. Thomas Beyerle, Head of Group Research bei Catella das aktuelle Investorensentiment. „Aus der risikoadjustierten Gemengelage wird dem Werthebel „Asset Management“ deutliche Beachtung geschenkt bei aktuellen Ankäufen“, so Beyerle weiter.



Gerade in Marktphasen sich verändernder struktureller Rahmenbedingen – wie einer möglichen Zinsänderung – stellen „Value Add“-Fonds durch den inhärenten zu Hedgefonds ähnlichen „Event- Driven“-Charakter einen Vorteil dar. Insbesondere in wirtschaftlich positiven Zeiten lassen sich signifikante Überrenditen mit einem „Core Plus / Value Add“-Investment erzielen.