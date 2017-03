Starke Nachfrage im Segro Airport Park Berlin

Segro Airport Park Berlin

Im Segro Airport Park Berlin wurden seit Jahresauftakt insgesamt 7.554 m² neu vermietet. Der größte Teil mit 5.600 m² entfiel davon auf die Anmietung von Fleurop.

Der Business Park in der Alexander-Meißner-Straße 27-50 ist inzwischen nahezu vollvermietet. Die Fleurop AG hat für 5.600 m² einen Mietvertrag über sieben Jahr mit Segro unterzeichnet. Das Berliner Traditionsunternehmen wird 5.100 m² der angemieteten Flächen für die Lagerung von Floristikbedarfsartikeln für die zum Fleurop-Netzwerk gehörenden Floristikfachgeschäfte nutzen. Knapp 500 m² entfallen auf Büro- und Sozialflächen. Zudem stehen dem Blumenvermittlungsservice 20 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die Übergabe der Mietflächen erfolgt im September 2017.



Gefolgt wird die Großanmietung im ersten Quartal durch mehrere kleinflächige Anmietungen. Ein Mietvertrag über ca. 1.000 m² Hallen-, Service- und Büroflächen wurde mit der Intersoh Dienstleistungs GmbH abgeschlossen. Der Systemdienstleister für die Schließung von Produkt-, Material- und Logistikkreisläufen wird die Flächen für sein Dienstleistungsangebot „ReUse von IT- und Kommunikationsgeräten“ nutzen. Das Unternehmen hatte die letzten beiden verfügbaren Hallenflächen in Phase zwei interimsmäßig angemietet. Da Phase zwei voll vermietet ist, wird Phase drei bereits ausgebaut. Sobald die Arbeiten beendet sind, wird Interseroh Anfang 2018 seine Mietflächen auf vier Einheiten in der neuen Phase drei erweitern. Zudem wurden durch die Vollvermietung des Parks vorerst rund 400 m² Mietfläche an die SF Medical Products GmbH vermietet. Sobald Phase drei bezugsfähig ist, wird das Unternehmen für medizinische Qualitätsprodukte seine Flächen ebenfalls erweitern und zusätzliche Einheiten anmieten.



Zudem beziehen die Firmen Weinreich + Heinrich GmbH sowie die Spie GmbH eine Mietfläche von insgesamt 554 m². Die Weinreich + Heinrich GmbH wird ca. 446 m² Lager- und Büroflächen anmieten. Davon entfallen 192 m² auf Büro- und Serviceflächen. Die Hallen- und Lagerflächen mit 254 m² nutzt der Mieter unter anderem für die Erstellung und Lagerung von Grafiken, Beschriftungen sowie Druckerzeugnissen. Die Mietdauer ist auf zehn Jahre angesetzt. Zusätzlich bezieht die Spie GmbH eine Bürofläche von ca. 108 m². Als Facility-Manager der Segro wird Spie die Mietflächen für das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement nutzen. Da sich der Airport Park Berlin als guter Standort erwiesen hat und durch die hohe Nachfrage fast vollständig vermietet ist, wird der Gewerbepark in zwei weiteren Phasen spekulativ erweitert.



„Für die Hälfte der in Phase drei geplanten Mietfläche von 15.000 m² laufen bereits konkrete Vertragsverhandlungen. Das rege Interesse zeigt, dass wir mit unseren flexiblen Hallen- und Büroeinheiten ideale Lösungen für die stark nachgefragten Flächen am nahe gelegenen Flughafen Berlin Brandenburg anbieten“, sagt Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe bei Segro. „Die modernen Gebäude werden neuesten Gebäudestandards mit DGNB-Silber-Zertifizierung entsprechen“, ergänzt Fleischer. In einer weiteren geplanten Phase vier werden auf einer Gesamtfläche von 11.500 m² flexible Mieteineinheiten zwischen 650 und 5.000 m² entstehen.