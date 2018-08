Starke Kaufpreisanstiege auf dem Grundstücksmarkt in Bayreuth

Der soeben erschienene „CityReport Bayreuth 2018“ analysiert die Marktentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt der Stadt und gibt Auskunft über das aktuelle Kauf- und Mietpreisniveau. „Im Kaufmarktsegment sind in Bayreuth im Frühjahr 2018 deutlich höhere Preissteigerungen als im Mietsegment zu beobachten“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „Besonders deutlich ist der Anstieg des Kaufpreisniveaus mit +14,3 % bei den Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser sowie mit +5,0 % bei neuerrichteten Eigentumswohnungen.“

.

„Der starke Anstieg des Kaufpreisniveaus bei neuerrichteten Objekten ist teilweise auf die gestiegenen Baukosten und die Verschärfung der EnEV-Vorgaben zurückzuführen“, so Florian Naumann von JÖNA GmbH aus Bayreuth. „Derzeit liegen in der Region die Quadratmeterpreise bei Neubauten ein Drittel höher als bei gebrauchten Immobilien, wobei aufgrund des geringen Angebots die Preise von gebrauchten Immobilien kontinuierlich steigen. Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich zukünftig etwas angleichen.“



Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem guten Wohnwert werden in Bayreuth aktuell durchschnittlich 405.000 Euro (+2,5 % im Vergleich zum Herbst 2017), für Doppelhaushälften/Bestand bei 298.000 Euro/Objekt (+2,8 %) und für Reihenmittelhäusern/Bestand 265.000 Euro/Objekt (+1,9 %) bezahlt.



Die Preise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand liegen im Frühjahr 2018 in Bayreuth im Durchschnitt zwischen 1.250 Euro/m² (einfacher Wohnwert) und 2.520 Euro/m² (sehr guter Wohnwert). Der Kaufpreis für eine Neubauwohnung liegt derzeit zwischen 3.700 Euro/m² und 4.100 Euro/m².



In den vergangenen fünf Jahren haben die Kauf- und Mietpreise in Bayreuth deutlich angezogen. Gegenüber Frühjahr 2013 nahmen im Frühjahr 2018 die Kaufpreise für Eigentumswohnungen/Bestand in Bayreuth um +65 %, freistehende Einfamilienhäuser um +50 % und Mietwohnungen/Bestand um +26 % zu.



Der Mietmarkt in Bayreuth ist geprägt durch das fehlende Angebot an 3- und 4-Zimmerwohnungen in der Innenstadtnähe unter 8 €/m² Kaltmiete. Insbesondere in den Monaten April und Oktober, wenn das neue Semester beginnt, kommt es oft zu Engpässen auf der Angebotsseite. In den letzten Jahren wurden einige Studentenwohnheime fertiggestellt, was eine leichte Entspannung für den Mietmarkt zur Konsequenz hatte.



Die Preise auf dem Mietmarkt zogen im Frühjahr 2018 gegenüber der Herbst-Erhebung 2017 leicht an. Die durchschnittlichen Mietpreise liegen aktuell bei den Bestandswohnungen bei 8,50 Euro/m (+1,2 %) und bei neuerrichteten Mietwohnungen bei 9,80 Euro/m² (+2,1 %). Etwas höhere Mietanstiege wurden bei Doppelhaushälften zur Miete - Bestand und Neubau - mit jeweils +2,3 % gemessen.