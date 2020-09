Starke Immobilienwertzuwächse im Düsseldorfer Speckgürtel

PREA hat vor dem Hintergrund des anhaltenden Mietpreiswachstums mit der hauseigenen künstlichen Intelligenz mercury und über 50 Milliarden Datenpunkten die Mietpreisentwicklung der vergangenen zehn Jahre in Düsseldorfs Speckgürtelgemeinden analysiert – und für die kommenden fünf Jahre die wichtigsten Wachstumsstandorte rund um die Landeshauptstadt identifiziert.

.

So sind seit 2010 im an Düsseldorf angrenzenden Meerbusch (+47,77 %), im südlich gelegenen Monheim am Rhein (+47,62 %) und im östlich gelegenen Wülfrath (+46,36 %) die Mietpreise am stärksten angestiegen, während die Mietpreise innerhalb der NRW-Hauptstadt im arithmetischen Mittel lediglich um 39,91 Prozent zugelegt haben. Das starke Wachstum in den innerstädtischen Lagen Düsseldorfs hat sich auch auf die Peripherie positiv ausgewirkt.



„Der Speckgürtel rund um Düsseldorf gewinnt an Attraktivität, da vielen Arbeitnehmern die Stadt wegen der stark ansteigenden Kauf- und Mietpreise zu teuer wird“, begründet Gabriel Khodzitski, CEO der PREA, den Zuzug ins Umland. „Die Infrastruktur in Düsseldorfs Umland ist gut ausgebaut, das macht die Speckgürtelgemeinden attraktiv. So braucht man von Monheim am Rhein, für das wir ein durchschnittliches Cashflow-Wachstum[1] von 0,32 Prozent pro Jahr bis 2025 erwarten, sowie von Langenfeld im Rheinland, hier erwarten wir ein durchschnittliches Cashflow-Wachstum[2] von 0,21 Prozent pro Jahr bis 2025, mit öffentlichen Verkehrsmittel nur rund 30 Minuten bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof.“





Top-5-Speckgürtelgemeinden 2010–2020 Gemeinde Durchschnittliches Preisniveau H1/2010 Durchschnittliches Preisniveau H1/2020 Kumuliertes durchschnittliches Preiswachstum Meerbusch 6,78 € 10,02 € 47,77 % Monheim am Rhein 6,15 € 9,08 € 47,62 % Wülfrath 5,27 € 7,71 € 46,36 % Ratingen 6,58 € 9,49 € 44,14 % Dormagen 6,03 € 8,55 € 41,91 % Benchmark Düsseldorf 8,05 € 11,74 € 39,91 %

Auch die Gemeinden Wülfrath und Dormagen werden laut den Berechnungen der PREA besonders profitieren: Sie gehören neben Monheim und Lagenfeld mit einem erwarteten durchschnittlichen von 0,22 beziehungsweise 0,20 Prozent pro Jahr bis 2025 zu den Wachstumschampions unter den Speckgürtelgemeinden.