Starke Dynamik auf dem Düsseldorfer Büromarkt

Der Flächenumsatz auf dem Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt lag schon zum Ende des dritten Quartals deutlich im Plus und die Dynamik ist wie zu erwarten auch im vierten Quartal ungebrochen. In den letzten Tagen gab es neben den gemeldeten größeren Abschlüssen auch zahlreiche kleinere.

.

YOC Mobile Advertising zieht auf die KÖ

Die YOC Mobile Advertising GmbH ist Anfang November 2019 in die Königsallee 94 und damit in das Zentrum der Rheinmetropole gezogen. Im Rahmen ihrer Expansion hat das 2001 gegründete Adtech-Unternehmen rund 125 m² in einem Bürohaus angemietet. Savills war während des Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.



Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft und Prognos verlegen Standorte

Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft hat in der Stadtmitte eine rund 300 m² große Bürofläche in der Berliner Allee, einer Parallelstraße zur Königsallee, angemietet. Die Gesellschaft bezieht die Mietfläche in diesem Monat. Eigentümerin der Immobilie Berliner Allee 48, Ecke Bahnstraße 38 ist die Polis Immobilien AG. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 2.600 m², die sich zu 70 Prozent auf Büronutzung, rund 20 Prozent Gewerbe- und Lagernutzung und einen geringen Anteil Wohnnutzung verteilt. Alle Büroflächen sind langfristig vermietet. Polis erwarb das im Jahr 1956 errichtete Eckgebäude mit Natursteinfassade im Jahr 2006 und plant für 2021 eine Fassadenmodernisierung. Als vermittelnder Berater war JLL tätig.



Das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos wird im Dezember mit seiner Niederlassung Düsseldorf umziehen und mietete dafür knapp 1.200 m² Bürofläche in der Werdener Straße 4. Vermittelt hat die neuen Räumlichkeiten östlich der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate.



Rent24 und Copart mieten im Seestern

Der Coworking-Anbieter Rent24 hat im Rahmen seiner Expansion seinen ersten Standort in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt eröffnet. In der Fritz-Vomfeld-Straße 34 bietet das Unternehmen ab sofort Startups, Freiberuflern und Projektteams etablierter Unternehmen auf rund 3.500 m² - verteilt über 3 Etagen - offene Arbeitsbereiche, private Büros, sowie Konferenzräume und Eventflächen an. Highlights bilden neben dem Fitnessraum mit Duschen, vier möblierte Terrassen, welche multifunktional genutzt werden können. „Die Startup Szene in Düsseldorf ist noch jung, entwickelt sich aber in einem rasanten Tempo. Wir möchten Unternehmer und die Entstehung neuer Ideen vor Ort unterstützen und fördern“, sagt Robert Bukvi, Gründer und Geschäftsführer von Rent24. Die Immobilie gehört zum Bestand von Intown.



Das US-amerikanisches Unternehmen Copart hat eine rund 990 m² große Fläche im Bürogebäude The Frame angemietet. Es handelt sich um ein Untermietverhältnis mit der Daimler-Tochter Athlon Germany GmbH. Mit dem Erschließen neuer Büroflächen forciert Copart seine Expansionspläne. Die im Bürostandort Seestern befindliche Immobilie verfügt über flexibel nutzbare Büroflächen von insgesamt rund 9.000 m², die vollständig an Athlon Germany vermietet sind. Zum Bürogebäude „Am Seestern 24“ gehören außerdem rund 200 Tiefgaragenstellplätze. Colliers International hat Copart exklusiv bei der Anmietung des Düsseldorfer Standortes beraten. Cushman & Wakefield war exklusiv für den Vermieter beratend tätig.



Düsseldorfer Norden beliebt

Auf die unmittelbare Nähe zum Düsseldorfer Flughafen setzen gleich mehrere Unternehmen. Die Venitec GmbH sowie das Schwesterunternehmen KDH GmbH verlagern ihren Standort von Mörsenbroich noch weiter in den Norden Düsseldorfs nach Lichtenbroich. Ab dem 01.12.2019 vergrößert sich zum einen das technische Planungs- und Beratungsunternehmen, das zudem als Ingenieursdienstleister für Kunden der Automobil- und Zulieferindustrie fungiert, und bezieht 260 m² Bürofläche im Mündelheimer Weg 42. Zum anderen gewinnt die KDH, welche im Sonderanlagen- und Maschinenbau tätig ist, weitere Produktionsfläche hinzu und zieht in die angrenzende Halle mit einer Fläche von 560 m² ein. Vermieter des insgesamt 820 m² großen Light Industrial-Objekts ist ein privater Investor. Während des Vermittlungsprozesses war Savills im Rahmen eines Alleinvermarktungsauftrages tätig und hat darüber hinaus auch auf Mieterseite beratend unterstützt.



Kawasaki Robotics zieht ins Take-Off

Neben den beiden Beratungsunternehmen zieht auch die zum Kawasaki Konzern gehörende Medicaroid Europe Group in den Norden der Stadt. Sie hat einen langfristigen Mietvertrag über rund 790 m² Bürofläche im Take-Off in der Wanheimer Straße 90-92 abgeschlossen. Die Medicaroid Corporation wurde 2013 in Japan als Joint Venture zwischen Kawasaki Heavy Industries und Sysmex gegründet und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medizin und Robotik. Colliers International hatte sowohl Kawasaki Robotics GmbH bei der Anmietung der Europazentrale in Neuss als auch die Medicaroid Europe Group exklusiv bei der Anmietung des Düsseldorfer Standortes beraten. Eigentümer des Take-Off in der Wanheimer Straße ist die Brune Immobilien Gruppe.