Star-Architekt Helmut Jahn tödlich verunglückt

Der Stararchitekt Helmut Jahn ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in Campton Hill (USA). Laut US-Berichten habe Jahn an einem Stoppschild nicht gehalten und sei mit zwei Autos zusammengestoßen.

.

Der 81-Jährige stammt aus Nürnberg und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Architekten. Dutzende von deutschen und internationalen Gebäuden tragen seine Handschrift, hierzu gehören z.B. das Berliner Sony-Center, der Frankfurter Messeturm, der Post-Tower in Bonn, die Bayer-Konzernzentrale in Leverkusen, der Münchner Skyline-Tower oder das State of Illinois Center.