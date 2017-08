Kuka Campus Augsburg: Standortsicherung für 100 Millionen Euro

100 Millionen Euro statt Stellenabbau und Standortflucht: Letzteres war befürchtet worden, als der chinesische Midea-Konzern 2016 mehrheitlich bei dem Augsburger Roboter- und Automatisierungsspezialisten Kuka eingestiegen war – nun soll indes das Hauptquartier in großem Stil modernisiert und ausgebaut werden. Für eben 100 Millionen Euro bis 2025.

Geplant sind eine neue, zweigeschossige Produktionshalle, ein Ausbildungs-Camp plus ein Büroturm, der Platz für 1.600 Schreibtische bietet. (Von den 3.500 Mitarbeitern in Augsburg sind aktuell 800 in Behelfs-Containern untergebracht). Abgerundet wird das schwäbische Investitionsprogramm durch ein Parkhaus mit 1.000 Stellplätzen. Nach Auskunft von Kuka-Vorstandschef Till Reuter will der angedachte „Kuka-Campus“ auch den Kontakt mit Start-ups und Kooperationen mit kongenialen Firmen forcieren. „Unser Heimatstandort bietet wichtige Voraussetzungen für unsere Entwicklung. Zentrale Aspekte sind dabei die Beteiligung an Startups und Partnerschaften mit Wirtschaft und Wissenschaft„, sagte Dr. Reuter. „Augsburg bietet uns dafür das richtige Umfeld.“ Bereits im Sommer vergangenen Jahres weihte KUKA sein neues Entwicklungs- und Technologiezentrum an der Zugspitzstraße in Augsburg ein. Die Chinesen hatten den Schwaben vorläufig bis 2023 Selbstständigkeit und Schutz der eigenen Patente zugesichert.