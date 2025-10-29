Standort Werther wird Haus Nummer 63 im Dormero-Portfolio

Die Dormero Gruppe expandiert weiter: Mit dem Hotel in Werther erschließt das Unternehmen einen neuen Standort in Ostwestfalen. Die Lage zwischen Bielefeld und der Sportstadt Halle verspricht Synergien aus Wirtschaft und Freizeit.

.

Das Hotel in der Engerstraße 61 liegt im Zentrum von Werther, einer traditionsreichen ostwestfälischen Kleinstadt am Teutoburger Wald mit hoher Lebensqualität, starkem Mittelstand und direkter Nähe zur Großstadt Bielefeld. Durch die Lage an der Bielefelder Straße ist das Haus verkehrsgünstig angebunden. Nur wenige Fahrminuten entfernt befindet sich außerdem Halle (Westfalen), deutschlandweit bekannt durch die OWL Arena und das ATP-Tennisturnier Terra Wortmann Open.



„Werther ist für uns ein kleiner, aber hochattraktiver Standort. Die Nähe zu Bielefeld als Wirtschaftszentrum und zu Halle als Sportmetropole macht das Haus zu einem idealen Bindeglied zwischen zwei wichtigen Regionen. Zudem liegt der Standort verkehrstechnisch ideal am Knotenpunkt von Niedersachsen und NRW“, sagt Manuela Halm, CEO der Dormero Gruppe.



„Als früherer Profitennisspieler im Jugendbereich habe ich viele Lehrgänge in Halle (Westf.) absolviert und verbinde die Region bis heute mit sportlicher Leidenschaft. Für mich ist dieser neue Standort deshalb auch persönlich etwas Besonderes. Ich freue mich sehr, dass wir künftig in dieser dynamischen Region vertreten sind“, betont Michael-Hartmut Berger, COO der Dormero Gruppe.