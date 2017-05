Standard Life wird zu Standard Life Aberdeen

Die Milliarden-Fusion von Standard Life und Aberdeen Asset Management, die Anfang März verkündet worden war [Standard Life kauft Aberdeen Asset Management], schreitet zügig voran. Nach der Fusion wird Standard Life sich in Standard Life Aberdeen umbenennen. Aktuell streben die beiden schottischen Asset Manager außerdem an, die Investmentsparten der Standard Life Group und der Aberdeen Group in einem gemeinsamen Teilkonzern zusammenzuführen. Die Holdinggesellschaft dieses Teilkonzerns soll Aberdeen Standard Life Investments Limited heißen.

An der Spitze werden als gleichberechtigte Co-CEOs die bisherigen Chefs, Keith Skeoch und Martin Gilbert, stehen. So gut wird es aber nicht für alle laufen, denn mit der Fusion geht auch ein Stellenabbau einher. Der Asset Manager plant nach der Fusion rund 800 der insgesamt 9000 Stellen abzubauen, was rund 320 Mio. Pfund kosten wird. Neben diesen Kosten werden zudem noch rund 60,8 Mio. Pfund für vor allem regulatorische Kosten fällig.



Jetzt müssen zunächst die Aktionäre von Aberdeen Asset Management und Standard Life auf

Aktionärsversammlungen am 19. Juni der Fusion zustimmen. Auch die britische Financial Conduct

Authority und andere Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden weltweit müssen den

Zusammenschluss noch genehmigen. Die Fusionsvorbereitungen laufen derzeit planmäßig für einen

Abschluss im 3. Quartal 2017. Der Zieltermin ist laut Martin Gilbert, Vorstandsvorsitzender von Aberdeen, der 14. August 2017.