Stam Europe startet französisches Logistik/Light Industrial Joint Venture

Die Corestate-Tochter Stam Europe und ein nordamerikanischer institutioneller Investor starten ihr zweites Investitionsprogramm im Logistik- und Light Industrial-Sektor in Frankreich in Form des Joint Ventures „Highlands II“. Im Rahmen der Partnerschaft soll mit rund 250 Millionen Euro ein diversifiziertes Portfolio aus Logistik- und Leichtindustrieanlagen in etablierten und hauptsächlich städtischen Gebieten geschaffen werden. Der Fokus liegt auf Investitionsobjekten mit Wertsteigerungspotenzial, das entweder durch höhere Mieterträge oder durch Investitionsprogramme gehoben wird. Die Strategie zielt auf bestehende und gepachtete Objekte sowie auf Entwicklungsprojekte mit Pachtrisiko in attraktiven Gebieten ab.

.

Die erste Akquisition in der aktuell stark nachgefragten Assetklasse ist bereits getätigt. In Basse Ham/Ostfrankreich hat das JV ein 62.000 m² großes Logistikzentrum erworben. Diese wurde von AXA IM - Real Assets im Kundenauftrag vollständig an Renault vermietet.



„Wir sind davon überzeugt, dass der Logistiksektor und insbesondere die Stadtlogistik Chancen und Wertschöpfungspotenziale bietet, um einen starken Cash- on-Cash Return und attraktive Renditen für das eingegangene Risiko zu erzielen“, so Edward Bates, CEO von Stam Europe.



Laut Stam setzt das JV sein Investitionsprogramm bereits mit exklusiven Investitionsoptionen in Höhe von rund 125 Millionen Euro fort.