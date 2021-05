Die DeuRohr Handels GmbH, ein Handelsunternehmen für Stahlrohre und Hohlprofile in Deutschland und Europa, suchte für ihre bisher in Haan ansässige Niederlassung West einen neuen Standort. Aengevelt vermittelt dem Unternehmen dazu moderne Büroflächen in einem markanten Büroobjekt in Düsseldorf-Hassels. Mietbeginn ist im Juli 2021.…

