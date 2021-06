Staffselect mietet rd. 850 m² Bürofläche im Essener Südviertel

Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über ca. 850 m² Bürofläche an der Rellinghauser Straße 80-82 in Essen. Mieter ist das Unternehmen Staffselect Arbeitsmarktdienstleistungen, das am neuen Standort eine weitere Geschäftsstelle eröffnet und die Flächen bereits Anfang Mai 2021 bezogen hat. Neben der zentralen Lage und hohen Flächeneffizienz des Objektes, war auch der für den Mieter optimale bestehende Grundriss Entscheidungskriterium für eine schnelle Anmietung. Die Immobilie befindet sich im Privateigentum.

.