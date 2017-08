Stärkere Anstiege bei Mieten als bei Kaufpreisen im Halbjahresvergleich in Bayreuth

Der „CityReport Bayreuth 2017“, der sich auf die Marktsituation in der kreisfreien Stadt Bayreuth bezieht, ist erschienen. Hierin analysiert das IVD-Marktforschungsinstitut die Preisentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt der Stadt im Frühjahr 2017.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. IVD Bundesverband Bayreuth Bayreuth

„Im Frühjahr 2017 ist der Mietwohnungsmarkt in Bayreuth stärker von Steigerungen betroffen als der Kaufmarkt“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVDMarktforschungsinstituts. „Speziell die Erstbezugsmieten und die Mieten für Doppelhaushälften und Reihenmittelhäuser zogen an.“



Betrachtet man einen längeren Vergleichszeitraum, werden Niveauunterschiede bei Steigerungsraten bei Kauf- und Mietobjekten deutlich. Gegenüber Frühjahr 2013 nahmen im Frühjahr 2017 die Kaufpreise für Eigentumswohnungen/Bestand in Bayreuth um rd. +40 %, freistehende Einfamilienhäuser um +24,2 % und Mietwohnungen/ Bestand um +20,6 % zu.



Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem guten Wohnwert werden in Bayreuth aktuell durchschnittlich 385.000 Euro (+1,3 % im Vergleich zum Herbst 2016), für Doppelhaushälften/Bestand bei 280.000 Euro/Objekt (+2,0 %) und für Reihenmittelhäusern/ Bestand 250.000 Euro/Objekt (+2,0 %) bezahlt.



Die Preise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand liegen im Frühjahr 2017 in Bayreuth im Durchschnitt zwischen 1.150 Euro/m² (einfacher Wohnwert) und 2.450 Euro/m² (sehr guter Wohnwert). Der Kaufpreis für eine Neubauwohnung mit gutem Wohnwert liegt bei 3.150 Euro/m² (+1,6 % im Vergleich zum Herbst 2016).



„Der Wohnungsbau in Bayreuth beschränkt sich vorwiegend auf 3- bis 4-Zimmer- Neubauwohnungen im innerstädtischen Bereich für die Generation 50+ und Einzimmerwohnungen für Studenten in Universitätsnähe“, so Florian Naumann von JÖNA GmbH aus Bayreuth. „Neue Baugebiete für junge Familien wurden in den letzten Jahren in der Saas und außerhalb von Bayreuth, wie z.B. Bindlach und Eckersdorf, neu erschlossen.“



Die Preise auf dem Mietmarkt zogen im Frühjahr 2017 im Vergleich zur IVD Süd-Erhebung im Herbst 2016 teilweise stark an. Die durchschnittlichen Mietpreise liegen bei den Altbauwohnungen bei 8,00 Euro/m² (+2,6 %), Bestandswohnungen bei 8,20 Euro/m (+3,8 %) und bei neuerrichteten Mietwohnungen bei 9,50 Euro/m² (+5,6 %). Deutliche Mietanstiege wurden bei Doppelhaushälften zur Miete und Reihenmittelhäusern zur Miete (beides Bestandsobjekte) mit jeweils +8,3 % und +4,6 % gemessen.