Städte in Asien-Pazifik dominieren die „Top Spots“

In der asiatisch-pazifischen Region befinden sich die meisten der dynamischsten urbanen Zentren. Nach dem jüngsten City Momentum Index von JLL sind es immerhin 15 der Top 20 Städte. Wichtige Wachstumstreiber sind u.a. die Anziehungskraft auf Talente, die Ausweitung von Innovationszentren und eine bessere Stadtplanung, die mit diesem rasantem Wachstum Schritt hält. Die Analyse zeigt eine anhaltende Verschiebung des globalen Einflusses von West nach Ost. Indische, chinesische und vietnamesische Städte dominieren das Ranking. Trotz der letztjährigen Verlangsamung der Wirtschaftskonjunktur ist Indien mit sieben Städten am stärksten unter den Top 20 vertreten, dominiert von den Standorten in den südlichen Bundesstaaten des Landes. Hyderabad (1.) und Bengaluru (2.) haben gegenüber dem Vorjahr die Plätze getauscht und behalten ihren Status als Städte mit der größten kurzfristigen Dynamik weltweit.

.

Die bedeutende Rolle Chinas ist ebenso offensichtlich: fünf der globalen Top 20 Städte befinden sich im „Reich der Mitte“. Obwohl eine vergleichsweise junge Metropole, ist Shenzhen (10. Platz) zu einem Magneten für einige der führenden chinesischen Technologieunternehmen geworden. Sie schaffen eine lebendige Szene für Technologie-Start-ups und sind eine Drehscheibe für Innovationen. Zwei Drittel der Einwohner von Shenzhen sind zwischen 20 und 40 Jahre alt - unter den Großstädten weltweit der höchste Anteil dieser Altersklasse. Auch Chongqing (11.), Wuhan (13.), Hangzhou (15.) und Shanghai (17.) profitieren von einer jungen, talentierten Bevölkerung. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Shanghai als einzige Stadt in allen sieben Ausgaben des City Momentum Index unter den Top 20 erscheint.



Jeremy Kelly, Lead Director, JLL Global Research: „Die bemerkenswerte Dynamik in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften zeigt, dass Wirtschaftsreformen, Unternehmenswachstum und Infrastrukturinvestitionen die Expansion vor allem im Technologiesektor vorantreiben. Gründungen von Start-up wird durch solche Maßnahmen ermöglicht.“



Erstmals unter den Top 20 positioniert sind das Silicon Valley (9. Platz) und Austin in Texas (19. Platz) die einzigen Vertreter der Top 20 aus den reifen Volkswirtschaften. Ihr Ruf als etablierte Technologie- und Innovationszentren zieht junge Talente an und macht sie zu attraktiven Zielen für Immobilieninvestitionen. Dies gilt auch für die saudi-arabische Hauptstadt Riad (18.). Dubai kehrt nach dreijähriger Abstinenz im City Momentum Index wieder zurück (14.)



Die aufstrebenden, schnell wachsenden Städte sind nicht nur anfälliger für die Auswirkungen des Klimawandels, sondern stehen auch unter dem stärksten Veränderungsdruck.



Kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur können neue Standorte erschließen, Staus verringern und die Luftqualität verbessern. Intelligente Stadtlösungen verbessern die Lebensqualität und helfen beim Übergang zu einer Reduzierung der CO2 - Emissionen. So hat etwa Dubai sich verpflichtet, den Wasser- und Energieverbrauch bis 2030 um 30% zu senken und bis 2050 75% saubere Energie zu nutzen. In Indien sucht Hyderabad nach Technologien, die den Bedarf an Klimaanlagen mit kühlen Dächern reduzieren, die das Sonnenlicht reflektieren und weniger Wärme absorbieren.



Städte in China und im Nahen Osten profitieren von Investitionen in U-Bahn-Linien, Hochgeschwindigkeitszüge und erhöhte Flughafenkapazitäten. Das Wachstum und die Veränderung der „Mikromobilität" mit Smart Bikes und Elektroautos ist ein weiterer Schritt.



Schnelles Wachstum kann aber auch die durch den Klimawandel verursachten Probleme verschlimmern. Mehrere Städte im JLL City Momentum Index, darunter Ho-Chi-Minh-Stadt (3.), Manila (8.), Wuhan (13.) Shanghai (17.) und Mumbai (20.), sind durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet. Die Immobilienwirtschaft kann hier beim Übergang von sehr schnell wachsenden Städten in nachhaltigere Modelle der Stadtentwicklung helfen.



„Oft wird in Zusammenhang mit städtischer Entwicklung die Rolle von Governance und Führung übersehen. Die komplexe Natur der Stadttransformation in Bezug auf die Innovationswirtschaft, den Klimaschutz und eine sich geopolitisch wandelnde Welt hat für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt für die kommenden Jahrzehnte eine immer größere Bedeutung“, so Kelly abschließend.