Städte äußern sich zur Signa-Insolvenz

Die Bürgermeister der Städte Berlin, Frankfurt, Hamburg und München haben sich in einem gemeinsamen Statement zur Signa-Insolvenz geäußert.

.

Für Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Bürgermeisterin von Berlin, für Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Mike Josef, Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, ist die Insolvenz eine bittere Nachricht, eröffnet aber auch die Möglichkeit, dass sich die Kaufhaus-Standorte in den Metropolen und deutschlandweit mit neuen Investoren und einer nachhaltigen Strategie neu ausrichten.



"Oberstes Ziel muss dabei der Erhalt von Arbeitsplätzen sein. Im Immobilienbereich sind die privaten Investoren in der Pflicht dafür zu sorgen, dass es auf den bestehenden Baustellen beziehungsweise mit den geplanten Grundstücksentwicklungen weitergeht. Die Städte Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main stehen dazu im Kontakt mit den Beteiligten des Verfahrens. Wir unterstützen alle Bemühungen, die zu einer nachhaltigen Lösung für die Kaufhaus-Standorte und einer zügigen Entwicklung der Immobilienprojekte beitragen.“, so das Statement.



Indes gibt es seitens der Insolvenzverwalter neue Einschätzungen. Der Sanierungsverwalter der insolventen Signa Prime Selection hält die laufende Finanzierung des operativen Betriebs laut vorgelegtem Finanzplan für gesichert. „Der weiteren Unternehmensfortführung der Signa Prime Selection AG sowie dem Abschluss eines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen“, teilte Norbert Abel von Abel Rechtsanwälte nach der ersten Gläubigerversammlung mit.



Während der vorläufige Insolvenzverwalter der Galeria Karstadt Kaufhof (GKK), Stefan Denkhaus, gegenüber der Deutschen Presseagentur erläuterte, dass der Warenhauskonzern „bis in den Spätsommer“ genug finanzielle Mittel habe und er plane, das Verfahren bis zum Herbst abgeschlossen zu haben.