Stadtwerke Bonn bauen neuen Verwaltungstrakt

Noch in diesem Herbst wollen die Stadtwerke Bonn auf dem ehemaligen Luftschutzbunker-Gelände an der Karlstraße die erste Schaufel Erde für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes ausheben. Über das Unterfangen war lange diskutiert worden, nun ist der Bauantrag gestellt und die nötigen 31 Millionen Euro sind im Wirtschaftsplan des Versorgungsunternehmens verankert. Die Zukunft des bis dato genutzten Gebäudes an der Sandkaule 2 steht noch in den Sternen.

Der neue Trakt soll Platz für alle 340 Mitarbeiter der SWB-Tochter Bonn-Netz vorhalten. Bislang waren diese eher ungünstig in drei verschiedenen Komplexen untergebracht. In den vier- bis sechsstöckigen Neubau wird außerdem einen „Flächenpuffer“ eingebaut, also Kapazitäten die aktuell noch nicht benötigt werden.



Nicht gerüttelt wird hingegen an der Unternehmenszentrale: Das SWB-Stammhaus verbleibt in der Theaterstraße 24. Im Zuge der Neubau-Planungen war öffentlich spekuliert worden, ob die Zentrale denn nicht gleich mit in die Karlstraße ziehen könnte - um so an der Theaterstraße Platz für einen angedachten Musik-Campus in Nachbarschaft der Beethovenhalle zu schaffen. Firmensprecher Werner Schui bezeichnete diese Gerüchte gegenüber dem Bonner Generalanzeiger als „Unsinn“.