Stadtsalat eröffnet ersten Flagship-Store in Berlin

Außenansicht des neuen Stadtsalat Flagship-Stores.

© Sophia Lukasch Photography

Der Lieferdienst Stadtsalat hat diese Woche in Berlin seinen ersten Flagship-Store eröffnet. Die Planung des rund 280 m² großen Ladens in der Friedrichstraße 113, vom Design bis hin zur Bauleitung, haben Blauraum Architekten übernommen. Der prominente Standort in Berlin ist der erste Store des Salatanbieters, der seit 2015 in Hamburg mit einem Lieferservice vertreten ist.

