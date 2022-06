Am Montag, den 30.05.2022, eröffnet Stadtsalat erstmals einen Store in Köln. Mitten in der Innenstadt, in der Pilgrimstraße 2, erwartet das Kölner Publikum auf ca. 420 m² ein digitales und nachhaltiges Food-Konzept, das bereits Stores in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main betreibt.

[…]