Stadtquartiere sind die Zukunft urbanen Lebens und Arbeitens

Eine neue Studie von Corestate und Bulwiengesa untersucht insgesamt 616 Stadtquartiere in Deutschland – ein 200 Mrd.-Euro-Markt, der ein enormes Potenzial für Investoren bietet und auch künftig im Fokus von Projektentwicklern stehen wird.

.

Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichen Corestate und Bulwiengesa in dem Standardwerk „Stadtquartiere - Die Assetklasse der Zukunft“. Die Studie erfasst, kategorisiert und wertet systematisch alle modernen Stadtquartiere mit Baubeginn von 2009 bis 2020 aus, inklusive der in Bau oder in Planung befindlichen Projekte.



„Stadtquartiere haben für uns und unsere Investoren aktuell und besonders auch perspektivisch eine hohe und wachsende strategische Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir uns mit Bulwiengesa zusammengetan und starten mit unserem neuen Standardwerk eine Publikationsreihe, in der wir diese zukunftsweisende Assetklasse für Deutschland in noch nicht dagewesener Tiefe systematisch analysieren und aufarbeiten. Beispielsweise können wir klar zeigen, dass sich ein Blick über die A-Märkte hinaus lohnt. Schließlich befindet sich die Hälfte aller Stadtquartiere in B-, C- sowie D-, und teilweise sogar noch kleineren Märkten. Das Anlagespektrum ist also sehr divers und breit gefächert„, erklärt Nils Hübener, Chief Investment Officer bei Corestate.



„In Stadtquartieren verbindet sich privater und öffentlicher Raum und sie verweisen auf die Zukunft des urbanen Lebens und Arbeitens. Sie sind eine Antwort auf Megatrends wie Urbanisierung, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung. Hinzu kommt, dass Stadtquartiere als Mischnutzungs- und Nachverdichtungskonzepte den Bedarf unterschiedlicher Akteure, etwa von Stadtplanern, gewerblichen und privaten Mietern und nicht zuletzt von Investoren in nachhaltiger Form bedienen“, erläutert Felix Embacher, Bereichsleiter Research & Data Science bei Bulwiengesa.



Die Studie führt erstmals eine systematische Gruppierung in klassische Stadtquartiere, Mega-Quartiere, Klein-, kommerzielle und Wohnquartiere ein und kann dadurch deutliche Unterschiede in der Verteilung der Quartierstypen auf Makro-Ebene aufzeigen. So gibt es die Mega-Quartiere und vertikalen Quartiere beispielsweise fast ausschließlich in den A-Märkten, während Klein- und Wohnquartiere deutlich gleichmäßiger über die deutschen Städte verteilt sind. 71 Prozent der analysierten Quartiere befinden sich derzeit im Bau oder noch in der Planungsphase, ein Zeichen für die hohe Bedeutung der Assetklasse in der Zukunft.



Als kompakte, gemischt genutzte städtische Einheiten sind Stadtquartiere vor allem auch als ESG-gerechte Konzepte von Bedeutung, da es sich häufig um Revitalisierungen und Nachverdichtungskonzepte handelt. Die Nutzungsmischung der Quartiere hat sich zudem in Zeiten von COVID-19 als erfolgreiches Modell erwiesen, da viele Stadtquartiere die Konzepte Versorgung, Soziales und Arbeit auf dichtem Raum vereinen.