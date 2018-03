StadtQuartier Overbergplatz in Dülmen eröffnet

Visualisierung des StadtQuartier Overbergplatz (1 / 2)

Das „StadtQuartier Overbergplatz“ in Dülmen wurde heute zusammen mit vielen Besucherinnen und Besuchern aus dem Münsterland sowie Gästen aus Politik, Verwaltung und Einzelhandel eröffnet. Das innerstädtische Stadtquartier wurde von Concepta Projektentwicklung GmbH aus Düsseldorf entwickelt und wird nun von Prelios Immobilien Management aus Hamburg gemanagt. Es ist als offen zugängliches Gebäudeensemble gestaltet und umfasst rund 8.000 m² Einzelhandels-, Büro- und Gastronomieflächen wie auch eine Tiefgarage und Arztpraxen. Mieter sind neben H&M, CCC, dm, Only, Jack & Jones, Tally Weijl und Vero Moda auch der Fitness-Anbieter Clever-fit.

„Es war schön, heute so viele Gäste trotz drei Grad Außentemperatur und dichten Regenwolken bei der Eröffnung begrüßen zu dürfen. Als Projektentwickler freuen wir uns sehr, nun das StadtQuartier mit etwas Verzögerung eröffnen und der Stadt Dülmen übergeben zu können. Alle Geschäfte sind nun offen, das Parkhaus ist in Betrieb und die Außenanlagen so gut wie fertig. Was fehlt, ist nur noch das Frühlingswetter,“ sagt Dr. Andreas Martin, geschäftsführender Gesellschafter der Concepta Projektentwicklung GmbH.



„Das große Interesse heute bei der Eröffnung zeigt, dass das besondere Konzept des StadtQuartiers Overbergplatz mit seinem Nutzungsmix aus Einzelhandel, Büro, Gastronomie und Arztpraxen großen Anklang findet. Das neue Quartier wird die Attraktivität von Dülmen insgesamt erhöhen und die Einzelhandelslage Richtung Overbergplatz erweitern," sagt Christian Krause, Center Manager von Prelios Immobilien Management.



Dülmen im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen liegt zwischen Münster und dem Ruhrgebiet und hat rund 47.000 Einwohner. Die Stadt hat eine stark mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur und überdurchschnittliche Kaufkraftkennziffer von 101,9 (Deutschland: 100).