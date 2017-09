Stadtplaner warnt vor Outlet-Center

Der Kessel um die strittige Ansiedelung eines Designer Outlet Centers (DOC) auf dem Gelände der Duisburger Freiheit brodelt weiter – und wird dies vermutlich noch bis zum Bürgerentscheid am 24. September tun [Duisburg - Bürgerentscheid entscheidet über Outlet Projekt]. Aktuell hat sich der Architekt und Stadtplaner Walter Brune zu Wort gemeldet, und eindringlich vor einem Outlet-Center vor den Toren der Stadt gewarnt. Derweil haben Grundstückseigner Kurt Krieger und Neinver, Betreiber in spe, ein riesiges Banner an der Stirnseite einer ehemaligen Güterbahnhofshalle angebracht. Mit dem Schriftzug „Stillstand – Du kannst das ändern“ rühren sie die Werbetrommel für das Unterfangen, dort Deutschlands größtes Outlet-Center zu errichten. Eine Werbemaßnahme, die auf viel Kritik stößt. Die Investoren hätten nicht das Recht, „den Duisburgern Stillstand anzudrohen und sie somit dazu zu bringen, ihre Innenstadt zu opfern“, so Frank Oberpichler , Sprecher der Initiative „Ja zu Duisburg“ und Gegner des Outlets gegenüber der WAZ.

Der Düsseldorfer Architekt und Stadtplaner Walter Brune hat in den 70er Jahren das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim entwickelt und damit, – so sagt er heute – der Mülheimer Innenstadt keinen Gefallen getan. Er prophezeit nun, dass die Duisburger City durch die DOC-Ansiedlung eine ähnliche Verödung und ebenfalls einen schleichenden Niedergang des Einzelhandels erleben wird. Gegenüber der „Rheinischen Post“ brachte er seine Sicht der Dinge auf den Punkt: „Es gilt zu entscheiden: Will man ein Outlet-Center vor den Toren der Stadt oder eine funktionierende City. Beides geht nicht."