Stadtparlament Groß-Gerau lehnt Großprojekt eines Rechenzentrum ab

Die Groß-Gerauer Stadtverordnetenversammlung hat sich in ihrer Sitzung am Dienstag, 3. Februar 2026, mehrheitlich dagegen ausgesprochen, in Vertragsverhandlungen mit der Firma Vantage Data Centers über die Ansiedlung eines Rechenzentrums im Lausböhl einzusteigen.

.

CDU und Kombi-FWG votierten dafür, während SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler und Linke das Ansinnen ablehnten. 14-Ja-Stimmen standen 18-Nein-Stimmen gegenüber. Vorausgegangen war eine knapp 90-minütige, intensive und kontroverse Debatte. Von 37 Stadtverordneten waren 32 anwesend. Im Vorfeld hatte sich bereits der Bürgermeister, Jörg Rüddenklau (SPD), gegen das Projekt ausgesprochen und zeigte sich nach der Entscheidung des Stadtparlamentes zufrieden. Dies sei eine „wichtige Weichenstellung“ und zeige, dass man sich nicht unter Druck setzen lasse.



Die Pläne für die Errichtung des Rechenzentrums waren in dem kleinen Ort mit rund 20.000 Einwohnern auf großen Widerstand gestoßen, was zu einem hohen Publikumsinteresse an der Stadtverordnetensitzung führte: Mehr als 70 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Diskussion in der Stadthalle.



Nach den Vorstellungen von Vantage Data Centers hätte auf einem rund 14 Hektar großen Areal in der Nähe des Dornberger Bahnhofs, das früher von der Automobilspedition ARS Altmann genutzt worden war, ein Rechenzentrum mit einer geplanten Leistung von 174 Megawatt (MW) entstehen sollen. Das Invesititonsvolumen für das Projekt nahe des Internetknotens Frankfurt wurde mit rund 2,5 Milliarden Euro beziffert. Das 14 Hektar große Grundstück hatte der Investor bereits erworben.



Schrittweise sollten fünf Gebäudeblöcke errichtet werden, die mit Technikaufbauten eine Höhe von rund 30 Metern erreicht hätten. Die Stadtverwaltung hatte in einer Analyse Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Projekts gegeneinander und untereinander abgewägt und für die Entscheidungsträger aufbereitet.



Ein ähnlicher Konflikt besteht derzeit im rund 50 Kilometer entfernten Maintal. Dort stoßen die Pläne des US-Unternehmens Edgeconnex, ein 170 Megawatt starkes Rechenzentrum auf dem Sirius-Gelände in Dörnigheim anzusiedeln, auf Widerstand. Die Maintaler Stadtverordneten haben ihre Entscheidung zu Beginn dieser Woche aufgrund unzureichender Informationen über das XXL-Rechenzentrum vertagt. Aufgrund der Größe benötigt Edgeconnex für den Betrieb des Rechenzentrums sogar ein eigenes Gaskraftwerk zur Stromversorgung. In einem offenen Brief kritisierten Anwohner die Dimensionen und die Auswirkungen auf die Umwelt. Auch viele Politiker stehen dem Projekt angesichts der Dimensionen und des damit einhergehenden hohen Strom-, Wasser- und Flächenverbrauchs skeptisch gegenüber. Die geringen Gewerbesteuereinnahmen und wenigen Arbeitsplätze stünden dazu in keinem Verhältnis.