Die Stadtparfümerie Pieper, bisher ansässig auf der Bäckerstraße in Herford zieht zum Herbst diesen

Jahres in die A-Lage Gehrenberg um. Hierfür wurden die ehemaligen Räumlichkeiten von Bijou Brigitte am Gehrenberg 4 mit ca. 130 m² angemietet. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Die Beratung und Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch Stores and Concepts.

.