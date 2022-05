Die Stadtmarken GmbH erwirbt das 7.900 m² umfassende Büro- und Geschäftshaus „Karlshof“ in Aachen von der MEAG. Das Objekt in bester Innenstadtlage am Aachener Marktplatz steht auf einem 3.230 m² großen Grundstück und bietet 99 Tiefgaragen-Stellplätze.

Fotos: Engel & Völkers Investment Consulting/Tom Jasny Photographer



[…]