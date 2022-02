Die Stadtmarken GmbH hat eine Wohnanlage mit 56 Wohneinheiten in der Aachener Innenstadt erworben. Die Gesamtmietfläche auf dem 2.830 m² großen Grundstück beträgt 3.520 m² Der Komplex, zu dem auch 53 Stellplätze gehören, liegt in direkter Nähe zum RWTH Aachen Campus West in der Paul-Röntgen-Straße 3-11.

[…]