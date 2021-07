Stadtentwicklungsfonds: 9,4 Millionen Euro für lebendige Quartiere

Aus dem neu eingerichteten „Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere“ fließen die ersten Mittel: Mit 9,4 Millionen Euro unterstützt die Stadt 23 Projekte für die Entwicklung stabiler, lebendiger Quartiere und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Vor allem in Quartieren mit hoher Einwohnerdichte investiert Hamburg in die soziale Infrastruktur und die Wohnumfelder, um die Wohn- und Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern. Die ersten geförderten Maßnahmen beginnen noch in diesem Jahr. Insgesamt stehen aus dem Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere bis 2025 rund 24 Millionen Euro bereit.

.

Zu den Projekten, die noch 2021 starten, zählen unter anderem die Sanierung des Bürgerhauses und die Neugestaltung der Skateanlage in der Lenzsiedlung in Lokstedt. Auch für die Neugestaltung und Ausstattung des Nachbarschaftstreffs „Gärtner-Stube“ in Eidelstedt und die Errichtung einer neuen multifunktionalen Sport- und Bewegungsanlage im Quartier Großlohe-Nord beginnen die Arbeiten bereits in den kommenden Monaten. Gleiches gilt für die Modernisierung des Mehrgenerationenhauses „Haus am See“ im Quartier Hohenhorst und die Einrichtung eines Quartiersmanagements im Harburger Phoenix-Viertel.



„Mit dem ‚Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere‘ unterstützen wir Projekte, die gute Nachbarschaften stärken, die Lebensqualität für die Menschen erhöhen und zur sozialen Stabilisierung beitragen. Wir wollen soziale Infrastruktur in den Quartieren erweitern und bedarfsgerecht modernisieren, so dass zum Beispiel verstärkt gemeinschaftliche Nutzungen durch verschiedene Gruppen möglich sind. Mit Investitionen in Quartiershäuser und Nachbarschaftstreffpunkte ebenso wie in attraktive Freiräume oder neue Skateflächen schaffen wir Begegnungsorte und fördern die soziale Integration. Besonders freut mich, dass einige der nun zur Förderung ausgewählten Maßnahmen schon in diesem Jahr beginnen werden. So können die Mittel aus dem ‚Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere‘ schnell Wirkung entfalten“, kommentiert Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



„Die Corona-Pandemie hatte starke Auswirkungen auf unsere Stadtteile und Quartiere. Orte der Begegnung mussten teilweise oder gänzlich schließen, Sportplätze konnten nicht genutzt werden, Nachbarschaftstreffen blieben aus. Jetzt aber nimmt das Leben in den Quartieren wieder richtig Fahrt auf. Der Senat unterstützt diese Entwicklung aktiv, auch langfristig. Der ‚Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere‘ setzt dort an, wo Menschen sich begegnen, ins Gespräch kommen und sich austauschen. Mit solchen gezielten Investitionen in die soziale Infrastruktur können wir an vielen Stellen in der Stadt die Lebensqualität verbessern“, so Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.



Die projektbezogene Förderung des ‚Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere‘ stärkt die bedarfsgerechte Modernisierung und Erweiterung der quartiersbezogenen sozialen und kulturellen Infrastruktur. Sie ermöglicht die Gestaltung attraktiverer, barrierefreier Wohnumfelder und öffentlicher Freiräume sowie die Schaffung neuer Orte der Begegnung und Kommunikation. Auch sozialintegrative Maßnahmen werden unterstützt.



Die Bezirksämter und Behörden hatten nach dem ersten Projektaufruf insgesamt 36 Projektvorschläge bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen eingereicht. Da die Mittel durch die Förderung der 23 ausgewählten Projekte noch nicht ausgeschöpft sind, wird es im nächsten Jahr einen weiteren Projektaufruf geben.