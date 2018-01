Stadtbau AG Leipzig investiert erneut in Halle an der Saale

Die Leipziger Stadtbau AG hat eine weitere Immobilie in Halle an der Saale erworben. Der Investor hat aus dem Bestand der Hyder Consulting GmbH Deutschland die Büroimmobilie in der Seebener Straße 22 erworben und baut seine Position im 50 Kilometer entfernten Halle weiter aus.

Das um 1900 erbaute und 1998 kernsanierte Objekt in Halle-Trotha verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.700 m² und eine Grundstücksgröße von mehr als 8.300 m². Hauptmieter der zu 100 Prozent genutzten Immobilie ist das internationale Planungs- und Beratungsunternehmen Arcadis mit einer Mietfläche von knapp 70 Prozent; weitere Nutzer sind das Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH sowie ein regionaler Projektentwickler. Durch die guten Verkehrsanbindungen zur B6 und der A14 und der damit einhergehenden Infrastruktur gewinnt der Standort Trotha immer mehr an Bedeutung.



Die Akquisition schließt sich einer Reihe von Käufen der Leipziger im 50 Kilometer entfernten Halle in den vergangenen 18 Monaten an. Hierzu gehören zum Beispiel der Kauf des ehemaligen Vermessungsamt in der Gorki-Straße für 1,75 Millionen Euro, der Kauf des alten Jugendamts in der Schopenhauer Straße im im Paulusviertel für rund 1,6 Millionen Euro, die einstige Förderschule am Jägerplatz sowie mehrere Grundstücke im Charlottenviertel für rund 1,05 Millionen Euro.



Beraten wurde die Verkäuferin bei der aktuellen Transaktion vom Investmentteam von BNP Paribas Real Estate. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.