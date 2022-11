Stadtbäckerei Gatenbröcker zieht in Recklinghäuser Altstadt

Die Stadtbäckerei Gatenbröcker baut ihr Filialnetz weiter aus und wird in dem Büro- und Geschäftshauskomplex „Markt 11“ eine Bäckerei mit Café und Außenbestuhlung eröffnen. Das Café eignet sich hervorragend zur Belebung des Platzes, der als zentraler Veranstaltungsort in der Altstadt gilt. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich bereits weitere Gastronomiebetriebe und namhafte Filialisten.

.

Mit der Vermittlung der 322 m² großen Geschäftsfläche in 1a-Lage, die derzeit noch von Tamaris/Leos genutzt wird, wurde Brockhoff Retail vom Eigentümer des Objekts exklusiv beauftragt. Herrichtungsarbeiten für die speziellen Anforderungen des Nutzungskonzepts erfolgen ab Februar 2023.