Die Stadt Wuppertal will für die Stadtverwaltung, das Jobcenter und die Bergische Universität insgesamt rd. 24.300 m² Bürofläche in der ehemaligen Bundesbahndirektion am Döppersberg mieten. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Clees-Gruppe als Eigentümer der Immobilie muss noch vom Stadtrat bestätigt werden.

