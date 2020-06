Stadt Wien verpflichtet zur Fassadenbegrünung bei Neubauten

Wien soll grüner und damit auch kühler werden. Daher schreibt die Stadtregierung zukünftig genau vor, wie eine Fassadenbegrünung bei Neubauten auszusehen hat.

.

Bei der Gemeinderatssitzung am 25. Juni wurden die Details zu dieser Regelung beschlossen, die auf die Anpassung der Bauordnungsnovelle im Jahr 2018 zurückgeht. Betroffen davon sind alle Gebäude in Wohn- und Industriegebieten mit einer Höhe von über 7,5 Metern im gesamten Stadtgebiet. Die Begrünung soll dabei mindestens ein Fünftel der gesamten Hausfront bedecken. Einfamilienhäuser und Kleingartensiedlungen sind von der Bestimmung ausgenommen.



In vielen Stadtentwicklungsgebieten wie dem Nordbahnviertel oder der Seestadt Aspern entstehen viele Neubauten, die laut Vize-Bürgermeistern Birgit Hebein (Grüne) künftig noch grüner werden sollen. Das Ziel dabei ist es, die Stadt auf natürliche Weise abzukühlen. Pflanzen wachsen wesentlich rascher als Bäume und verhelfen so in kürzerer Zeit zu einem besseren Mikroklima.



Die Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und Bürgerbeteiligung berichtet, dass die ersten entsprechenden Projekte bereits eingereicht wurden. Durch die Maßnahme wird erwartet, dass die begrünten Fassaden in den nächsten zehn Jahren das Stadtbild deutlich verändern werden. Andreas Lichtblau von 90deGREEN sprach in diesem Zusammenhang von einer sehr mutigen und wichtigen Entscheidung der Vize-Bürgermeisterin.