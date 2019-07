Stadt Velbert will neue Stadtgalerie schließen

Dem Projektentwickler Concepta steht in Velbert Streit ins Haus: Die Stadt Velbert will das erst im Mai eröffnete Einkaufszentrum anscheinend schließen lassen. Laut Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach, der sich gegenüber den lokalen Medien äußerte, fehlen der Stadt offensichtlich die Nachweise zum Brandschutz. Einem Bericht des WDRs zufolge hat die Stadt bereits kurz nach der Eröffnungsfeier - die ohne städtische Vertreter, aber dafür mit einem Feueralarm stattfand - eine so genannte „Nutzungsuntersagung“ erteilt, was die Stadt bestätigte. Der Betreiber hingegen sieht die Sachlage offensichtlich anders. Was nun weiter passiert, entscheidet aktuell das Oberverwaltungsgericht.

.

Das in der Innenstadt gelegene Einkaufzentrum umfasst rund 13.000 m² mit 40 Shops und wird von Prelios gemanagt. Laut der Projektbeteiligten sei die Galerie bislang gut angenommen worden. Aktuell zieht auch die Volksbank im Bergischen Land ein, die dort ab Ende des Monats starten wird.