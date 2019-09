Stadt Unna und Land unterzeichnen Konsensvereinbarung

Mit dem Abschluss der Konsensvereinbarung zwischen der Stadt Unna und Bau.Land.Partner (früher Flächenpool NRW) ist am Montag, 26. August 2019 der offizielle Startschuss zum Bearbeitungseinstieg gefallen: Unnas Erster Beigeordneter Jens Toschläger und Dirk Barnickel, vom Bereich Bauleitplanung und Städtebauliche Projekte sowie BEG (Tochtergesellschaft des Landes NRW)-Geschäftsführer Henk Brockmeyer und Projektleiter André Stangier (Bau.Land.Partner) unterzeichneten die Konsensvereinbarung.

.