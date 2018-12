Stadt und Wohnungswirtschaft wollen Situation von Wohnungslosen verbessern

Die Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnraum in Düsseldorf muss verbessert werden. Dazu wurde am Mittwoch, 19. Dezember, eine Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Wohnungswirtschaft durch Oberbürgermeister Thomas Geisel und den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Wohnungsunternehmen, Thomas Hummelsbeck, in Anwesenheit von Wohnungsdezernent Christian Zaum im Rathaus unterzeichnet. Ziel ist es, Wohnungslose, die grundsätzlich in der Lage sind, einen eigenständigen Haushalt zu führen, in Wohnungen zu vermitteln. Im Bedarfsfall sollen die Betroffenen durch die Stadt Düsseldorf und die Träger des Betreuten Wohnens begleitet werden.

