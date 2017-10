Stadt und Landl sticht Spaten für weiteres Neubauprojekt in Marzahn/Hellersdorf

In Anwesenheit von Dr. Jochen Lang, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, und Juliane Witt, Stadträtin für Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management in Marzahn-Hellersdorf, stachen die Stadt und Land Geschäftsführer Anne Keilholz und Ingo Malter heute gemeinsam mit Generalübernehmer Kondor Wessels den Spaten für 308 neue Mietwohnungen in der Louis-Lewin-Straße in Marzahn-Hellersdorf.

.

Nur einen Spaziergang von Kienbergpark und grünem Stadtrand entfernt, errichtet die Wohnungsbaugesellschaft hier auf einem rund 13.160 m² großen Grundstück ein neues Wohnquartier, welches sich durch zweckmäßige und zumeist kleine Mietwohnungen auszeichnet. Der Wohnungsmix bezogen auf die Gesamtwohnfläche beträgt 61 Prozent 2-Zimmer-Wohnungen, 29 Prozent 3-Zimmer-Wohnungen und 10 Prozent 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen sind förderfähig geplant, 50 Prozent werden auf Grundlage der Wohnungsbauförderungsbestimmungen Land Berlin errichtet und für 6,50 Euro nettokalt pro Quadratmeter vermietet. Für den frei finanzierten Teil ruft das kommunale Wohnungsunternehmen durchschnittlich 9,00 Euro nettokalt pro Quadratmeter auf.





Foto v.l.n.r.: Den symbolischen ersten Spatenstich in der Louis-Lewin-Straßev setzten Ingo Malter, Geschäftsführer Stadt und Land, Juliane Witt, Stadträtin für Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management in Marzahn-Hellersdorf, Anne Keilholz, Geschäftsführerin Stadt und Land, Steffi Neuwald-Bleschke, Projektleiterin Stadt und Land, Marcus Becker, Geschäftsführer Kondor Wessels Bouw GmbH.

Die Geschossigkeit der geplanten Wohnanlage ist aus der umgebenden Bebauung abgeleitet. An der Louis-Lewin-Straße und bis in die nördlich gelegene Schwarzheider Straße ist das Neubauvorhaben sechsgeschossig mit Staffelgeschoss geplant. Für alle anderen Gebäudeteile sieht die Planung fünf Geschosse mit Staffelgeschoss vor. Diese nach Osten und Süden hin abnehmende Gebäudehöhe in Verbindung mit der südlich vorgesehenen Blocköffnung an der Forster Straße, sorgt für bestmögliche Belichtungs-verhältnisse im Innenbereich des Quartiers. Die Lage der östlichen Blockkante orientiert sich an den Baufluchten der benachbarten Bestandsgebäude. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2020.