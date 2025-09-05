Wohnungsdeal in Neukölln
Stadt und Land übernimmt Projekt von TenBrinke und Kimavi-JV
Die Stadt und Land baut ihr Engagement in Buckow weiter aus. Neben den im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Buckower Feld entstehenden Neubauten hat die Wohnungsbaugesellschaft nun auch das geplante Neubauprojekt von Ten Brinke und Kimavi am Dröpkeweg gekauft. Bis Ende 2026 sollen dort weitere 53 schlüsselfertige Wohnungen auf den Markt gebracht werden.
Kimavi und Ten Brinke hatten sich im März das 2.141 m² große Grundstück gemeinsam gesichert und ihre Neubaupläne vorgestellt [wir berichteten]. Da die Baugenehmigung seit Januar vorliegt, geht das Projekt mit Unterzeichnung des Endinvestors nun direkt in die Realisierung.
Der siebengeschossige Neubau bringt 53 Mietwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 3.726 m² auf den Markt. Die Wohnungen werden vollständig nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes Berlin gefördert und zu Anfangsmieten zwischen 7,00 und 11,50 Euro/m² angeboten. Das Angebot reicht von Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, sodass sowohl Singles als auch Familien passende Wohnmöglichkeiten finden. Die Fertigstellung ist für den 31. Oktober 2026 geplant, der Bezug ist ab dem 1. November 2026 möglich.
Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist in Buckow bereits stark engagiert. Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts „Buckower Felder“, in dessen Rahmen insgesamt 900 Wohnungen, zwei Quartiersgaragen, Arztpraxen, eine Kita, eine Jugendfreizeiteinrichtung und eine Mobilitätsstation geplant sind, hat Stadt und Land bereits die ersten 300 Wohnungen an neue Mieter übergeben. Im Laufe dieses Jahres folgen weitere 200 Wohnungen und bis 2026 kommen nochmals 200 Wohnungen hinzu.