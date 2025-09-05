Stadt und Land übernimmt Projekt von TenBrinke und Kimavi-JV

Die Stadt und Land baut ihr Engagement in Buckow weiter aus. Neben den im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Buckower Feld entstehenden Neubauten hat die Wohnungsbaugesellschaft nun auch das geplante Neubauprojekt von Ten Brinke und Kimavi am Dröpkeweg gekauft. Bis Ende 2026 sollen dort weitere 53 schlüsselfertige Wohnungen auf den Markt gebracht werden.

.