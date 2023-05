In Berlin-Altglienicke werden auf dem Baufeld Hassoweg/Nelkenweg zurzeit insgesamt 245 neue bezahlbare Wohneinheiten errichtet . Rund 40% der Wohnungen werden in den ersten Jahren Geflüchteten ein Zuhause geben und anschließend dem Berliner Wohnungsmarkt zugeführt. Die ersten 105 Wohnungen werden nun an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin übergeben.

