Stadt und Land stellt weitere 220 Wohnungen in Hellersdorf fertig

Ab Juni 2023 ist das Neubauvorhaben der Stadt und Land in der Pöhlbergstraße, Ecke Blumberger Damm [wir berichteten] bezugsfertig und die ersten Mieter ziehen ein. Die 220 neuen Wohneinheiten mit 1 bis 6 Zimmern bieten Platz sowohl für große wie auch kleine Haushalte.

