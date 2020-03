Stadt und Land stellt ersten Typenbau in Marzahn-Hellersdorf fertig

Berlin wächst, der Wohnraum wird knapper – gefragt sind effiziente und innovative Neubaukonzepte. In der Schkeuditzer Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wurden Ende vergangenen Jahres 165 neue Mietwohnungen im ersten Typenhaus der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land fertiggestellt. Kurz nachdem das Projekt Ende 2019 in die Vermietung gegangen ist, waren bereits 30 Prozent der Mietverträge unterschrieben. Aktuell sind rund 70 Prozent der Wohnungen vermietet.

