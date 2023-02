Stadt und Land stellt 150 Wohnungen in Berlin-Hellersdorf fertig

Im Februar 2023 bringt die Stadt und Land ein Neubauvorhaben mit 150 neuen Wohneinheiten – davon die Hälfte durch das Land Berlin gefördert – auf den Wohnungsmarkt Berlins. Als Generalübernehmer realisierte die Otto Wulff Unternehmung GmbH den kostengünstigen modularen Bau in nur 22 Monaten.

.