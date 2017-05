Stadt und Land startet in der Späthstraße

Berlin wächst, jährlich ziehen etwa 40.000 Menschen in unsere Stadt. Zusätzlich gilt es, die Wohnsituation der vielen Geflüchteten, die nach Berlin gekommen sind, zu verbessern. Um beide Herausforderungen meistern zu können, ist der Neubau von Wohnungen zwingend erforderlich. Deshalb wird die Wohnungsbaugesellschaft Stadt Und Land in der Späthstraße ein entsprechendes Neubauvorhaben realisieren. Die Baugenehmigung für das Projekt wurde am 10. Mai erteilt. In der 20. Kalenderwoche erfolgen erste bauvorbereitende Maßnahmen, Baubeginn ist am Montag, 29. Mai 2017.

Gebaut werden 78 Wohnungen in Geschossbauweise, die in den ersten Jahren von geflüchteten Menschen bewohnt werden. In der Nachnutzung werden die Wohnungen dem öffentlichen Wohnungsmarkt zugeführt. Weiterhin gibt es Verwaltungs- und Lagerräume. Nach Baufertigstellung werden die Wohnungen von der Stadt und Land an das LAF vermietet, welches wiederum einen qualifizierten Betreiber sucht. Dieser belegt dann die Wohnungen mit Geflüchteten. Der Zugang zu den neuen Wohnungen erfolgt über die Chris-Gueffroy-Allee. Die 78 Wohnungen verteilen sich auf drei Gebäude mit 3-4 Geschossen. Im Außenbereich gibt es Grünflachen, einen Kinderspielplatz und weitere Spielflächen für ältere Kinder. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant.





Perspektive von der Chris-Gueffroy-Allee, Blick entlang der Späthstraße.



Die Stadt und Land baut hier in sogenannter modularer Bauweise, d.h., dass der komplette Rohbau der Wohnungen im Werk modular vorgefertigt wird. Es entsteht aber keine Containersiedlung. Die Module werden vom Werk auf die Baustelle transportiert und dort mit einem mobilen Kran im Zeitraum von ca. 4-6 Wochen zusammengefügt.