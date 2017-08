Stadt und Land setzt Spatenstich in Marzahn-Hellersdorf

In einer feierlichen Zeremonie wurde heute der Spatenstich für den Bau von 142 neuen Mietwohnungen im Ortsteil Marzahn begangen. In Anwesenheit von Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Klaus D. Keil und Christian R. Ernst, beide Geschäftsführer des Bauträgers IG Real Estate Asset Epsilon, Marcus Becker, Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH sowie Stadt und Land-Geschäftsführerin Anne Keilholz wurde der Beginn des Bauprojekts gefeiert. Die Wohnungsgesellschaft kauft das Gebäude schlüsselfertig an.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH Kondor Wessels Holding GmbH Berlin

Die Wohnungen, die alle über Balkone verfügen, entstehen in ruhiger Lage in der Kienbergstraße 21 direkt westlich der Grünanlage Gärten der Welt, die Teil des Erholungsparks Marzahn ist. Sie verteilen sich bei einer Gesamtfläche von 8.726 m² auf elf Stockwerke. 65 Prozent der neuen Wohnungen sind 1,5 bis 2-Zimmer-Wohnungen, 18 Prozent sind 3-Zimmer-Wohnungen und 18 Prozent 4-Zimmer-Wohnungen. Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen.



„Der Bau neuer Wohnungen, vor allem der Bau bezahlbarer Mietwohnungen ist wichtig für ein ausgeglichenes Wachstum unserer Stadt. Unmittelbar an den Gärten der Welt gelegen, zeigt dieser neue Wohnstandort, wie attraktiv Marzahn heute für Familien wie für Singles ist“, erklärte Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, anlässlich der Feier.





Foto v.l.n.r.: Sebastian Scheel, StS SenSW, Anne Keilholz, GF SuL, Dr. Christoph Landerer, AR-Vorsitzender SuL, Klaus Keil, GF IG Real Estate, Christian R. Ernst, GF IG Real Estate, Marcus Becker, GF Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH.



“Wir bieten in der Kienbergstraße in der Mehrzahl kleinere Wohnungen an, so können auch Singles und Paare zu erschwinglichen Mieten wohnen. Neubau ist gegenwärtig das einzige Mittel, um den Wohnungsmarkt nachhaltig zu entspannen. In den nächsten Jahren werden wir rund 2,3 Milliarden Euro in den Neubau und Ankauf von Wohnungen investieren. Mit unserem heterogenen Gesamtportfolio aus Bestands- und Neubauten sichern wir darüber hinaus die soziale Balance in unseren Wohnquartieren", so Anne Keilholz.