Stadt und Land platziert 260 Wohnungen am Markt

Die Melange aus eigenem Neubau und schlüsselfertigem Ankauf gehört als Maxime zur Firmen-Philosophie von Stadt und Land wie die Fokussierung auf Berlin und Brandenburg. Aktuell bringt das Immobilienunternehmen fast 260 soeben fertiggestellte Wohnungen an drei Standorten in Berlin-Lichtenberg und Treptow-Köpenick auf den Markt. Gemein ist ihnen der Ensemble-Charakter in gewachsen Quartieren.

147 Einheiten mit wahlweise zwei, drei oder vier Zimmern stehen im „Wagner Karree“ an der Tannhäuserstraße 97-104 in Lichtenberg ab sofort zur Vermietung an. 30 Wohnungen davon als öffentlich geförderte. Die Wohnungen sind mit Balkonen oder Terrassen versehen, das Quartier ist im Dreieck zwischen U-Bahnhof Tierpark und den S-Bahn-Station Rummelsburg und Karlshorst verankert. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) liegt quasi um die Ecke.



Zwischen Glienicker Weg und Otto-Franke-Straße in Adlershof im Bezirk Treptow-Köpenick liegen die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, die Stadt und Land nahe eigenem Bestand erworben hat. Von den 89 Einheiten wurden 48 öffentlich subventioniert. Die Wohnlage zeichnet sich durch die Nähe zum Teltowkanal ebenso aus wie die perfekte ÖPNV-Anbindung und die Nachbarschaft zum Wissenschaftscluster Adlershof. Vermietet wird ab August 2017.



Nur einen Straßenzug weiter offeriert Stadt und Land 23 Mietwohnungen in einem drei-, respektive viergeschossigen Gebäudeensemble am Büchnerweg in der Nähe des Arndtplatzes. Das Umfeld präsentiert sich ziemlich grün, hält gleichwohl eine gute Infrastruktur mit Kita, Grund- und weiterführender Schule vor. Stadt und Land bilanziert per Ultimo Juni die Fertigstellung von 811 Neubauwohnungen, von denen 568 aus schlüsselfertigem Ankauf stammen.