Stadt und Land komplettiert Chefetage mit Natascha Klimek

Natascha Klimek

© Privat

Das kommunale Wohnungsunternehmen ernennt Natascha Klimek mit Wirkung zum 01. Juli zur Geschäftsführung. Sie folgt auf Anne Keilholz (54), die zum Kölner Wohnungskonzern GAG an den Rhein gewechselt ist [wir berichteten]. Klimek wird gemeinsam mit Geschäftsführer Ingo Malter den Wachstumskurs des Unternehmens vorantreiben.

.

„Anne Keilholz hat zusammen mit Ingo Malter in den letzten Jahren für die Stadt und Land einen fulminanten Wachstumskurs umgesetzt. Durch Neubau und Ankauf wurde der eigene Wohnungsbestand von rund 39.000 auf über 50.000 Wohnungen, also um knapp 30 Prozent, erhöht. Dies bei durch den Gesellschafter, das Land Berlin, begrenzten Mieten und steigenden Kosten in der Bauwirtschaft zu erreichen, ist eine großartige Leistung, “ sagt Aufsichtsratschef Dr. Christoph Landerer.



Natascha Klimek verantwortet in ihrer Funktion als kaufmännische Geschäftsführerin künftig die Bereiche Finanz- und Grundstückswesen, Rechnungswesen sowie Informations- und Kommunikationstechnik, zusätzlich sind die Stabsstellen Controlling und Portfoliomanagement, Interne Revision, Recht sowie Digitalisierungs- und Innovationsmanagement ihrem Ressort zugehörig. Klimek freut sich auf ihre neue Tätigkeit: „Als waschechte Berlinerin ist es mir eine Herzensangelegenheit, die Stadt und Land positiv weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen. „Mit Blick auf die herausfordernden Berliner Rahmendaten sehe ich es als eine spannende Aufgabe an, den Wohnungsbestand zum Wohle der Mieterinnen und Mieter weiter zu stärken und neuen Wohnraum zu schaffen.“



Die gebürtige Berlinerin absolvierte eine Ausbildung bei der Raiffeisen Köpenicker Bank, der heutigen Berliner Volksbank. Durch ein Abendstudium bildete sie sich zur Bankfachwirtin fort. In unterschiedlichen Führungsfunktionen arbeitete sie bei verschiedenen Kreditinstituten in Frankfurt und Berlin. Darüber hinaus verantwortete sie als Vorstandsmitglied die Neuausrichtung einer Direktbank. Zuletzt arbeitete Natascha Klimek als Managerin des Vorstandsstabes bei der PSD-Bank.