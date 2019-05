Stadt und Land hebt Richtkranz über 284 Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf

An der Albert-Kuntz-Straße/Ecke Louis-Lewin-Straße in Berlin-Hellersdorf ist der Rohbau eines Wohnhauses mit 284 Wohneinheiten fertiggestellt worden. Das Richtfest wurde gestern in Anwesenheit von Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, und Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, gefeiert. Ebenfalls anwesend waren Christian R. Ernst als Vertreter des Bauträgers IG Real Estate Group sowie Marcus Becker, Geschäftsführer der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH. Anne Keilholz, Geschäftsführerin der Stadt und Land, begrüßte die Gäste.

.