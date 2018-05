Stadt und Land hebt Richtkranz über 142 Wohnungen in Berlin

Visualisierung des Wohnhaus in Berlin Marzahn-Hellersdorf

© Ioo Elwardt & Lattermann

Gestern wurde das Richtfest für den Neubau eines Wohnhauses für 142 Mietwohnungengefeiert. Der Elfgeschosser entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gärten der Welt im Bezirk Berlin Marzahn-Hellersdorf in der Kienbergstraße 21 und wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertig gestellt sein. Die Stadt und Land kauft das Gebäude schlüsselfertig an.

