Stadt und Land feiert Richtfest in Marzahn-Hellersdorf

An der Louis-Lewin-Straße in Marzahn-Hellersdorf entsteht ein neues Gebäudeensemble mit insgesamt 308 Mietwohnungen. Die drei Gebäudeteile sind jetzt im Rohbau fertig. Die beiden Stadt und Land-Geschäftsführer Anne Keilholz und Ingo Malter feierten in der vergangenen Woche gemeinsam mit Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, und Marcus Becker, Geschäftsführer der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH, das Richtfest für das Ensemble. Die Wohnungen sollen ab dem 1. Quartal 2020 bezogen werden können.

Das neue Wohnquartier wird auf einem Grundstück zwischen Louis-Lewin-Straße, Schwarzheider Straße und Forster Straße sowie dem Stadtrand zum Land Brandenburg errichtet. Dort entstehen zumeist kleine Mietwohnungen mit insgesamt 17.300 m² Wohnfläche. Der Wohnungsmix beträgt bezogen auf die Gesamtwohnfläche 61 Prozent 2-Zimmer-Wohnungen, 29 Prozent 3-Zimmer-Wohnungen und 10 Prozent 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder eine Terrasse mit kleinem Garten. Ein Drittel aller Wohnungen wird barrierefrei sein.



Die Höhe der Wohnanlage fügt sich harmonisch in die umgebende Bebauung ein. So ist das Neubauvorhaben entlang der Louis-Lewin-Straße sechsgeschossig mit Staffelgeschoss, für die anderen Gebäude sieht die Planung fünf Geschosse mit Staffelgeschoss vor. Eine Öffnung des Wohnblockes nach Süden an der Forster Straße sorgt zudem für bestmögliche Belichtungsverhältnisse im Innenbereich. Die Hälfte der Wohnungen wird nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes Berlin errichtet und für 6,50 Euro nettokalt pro Quadratmeter vermietet. Die frei finanzierten Wohnungen wird die landeseigene Stadt und Land durchschnittlich für 9 Euro nettokalt pro Quadratmeter anbieten.



Der Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel, erklärt anlässlich des Richtfests: „Es ist von zentraler Bedeutung für Berlin, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zügig Wohnraum errichten, der variabel, qualitätsvoll und bezahlbar ist. Dabei ist es besonders erfreulich, dass die Stadt und Land hier neben den 154 geförderten Wohnungen auch frei finanzierte Wohnungen zu einer Miete von durchschnittlich 9 Euro nettokalt pro Quadratmeter baut und damit weit unter den Angebotsmieten auf dem freien Markt liegt.“